قال الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن العبادة بغير نية عناء، والنية بلا إخلاص رياء، والإخلاص من غير اتباع هباء، ورأس مال العبد نظره في حقوق ربه.
وأضاف «بن حميد» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة: ثم نظره هل أتى به على وجهها وكما ينبغي, وفعل الطاعات، وأداء العبادات، قد يكون سهلًا وميسورًا، مع ما قد يلاقي العبد من بعض المشقة في أدائها.
وأوضح أن الأهم من ذلك كله المحافظة على هذه الطاعات، والحرص على هذه العبادات، حتى لا تذهب هباء منثورًا، فترى العبد يصلي الصلوات الخمس مع المسلمين في مساجدهم، ويصوم، ويحج، ويعتمر ، ويزكي، ويصل الرحم، ويعمل أعمال الخير ، والبر ، ثم يستحوذ عليه الشيطان، فيوقعه في أعمال محبطة، وأمور مبطلة، فيذهب تعبه، ويخسر أخرته.
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التعليقات على احذر.. 4 أفعال تأكل حسناتك وأعمالك الصالحة وتبطل العبادات
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