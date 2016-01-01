ألم الأسنان عند الأطفال.. الأسباب والأعراض



ألم الأسنان عند الأطفال ألم الأسنان عند الأطفال



وجع الأسنان والتهابات اللثة، يحدث وجع الأسنان عندما يصبح العصب داخل السن ملتهبًا ومصابًا، وهو الجزء اللين داخل السن الذي يحتوي على أوعية دموية وأعصاب مما يسبب ألما شديدا.



وذكر المركز الطبي لجامعة روتشستر الدولية، أن وجع الأسنان عند الطفل ينتشر لأسباب عديدة أكثرها انتشارا هو وجود ثقب داخل السن، ويتكون نتيجة لسوء صحة الأسنان فعندما يسرف الطفل فى تناول السكر والنشا دون تنظيف الاسنان جيدا تبدأ بكتيريا الفم فى الهجوم على الأسنان حيث تتغذى البكتيريا الموجودة في الفم على السكر والنشا وتصنع حمضًا يؤدي إلى تسوس الأسنان.



أعراض وجع الأسنان عند الطفل

قد لايستطيع الأطفال التعبير عن مصدر الوجع والألم بشكل جيد لذا فلابد من معرفة أعراض وجع الأسنان عند الأطفال حيث يشعر كل طفل بأعراض مختلفة بعض الشيء.



توجد مجموعة من أعراض وجع الأسنان عند الأطفال تظهر فى معظم الحالات، وهى:

- ألم مستمر بالخفقان في السن

- ألم في الاسنان يزداد سوءًا عند لمسها

- ألم في الاسنان يزداد سوءًا مع الأطعمة أو السوائل الساخنة أو الباردة

- قرحة ، فك رقيق حول الأسنان

- ارتفاع فى درجة الحرارة

- تعب بشكل عام وشعور بالضيق.

