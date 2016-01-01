طريقة عمل سبرينج رولز بأسهل الخطوات

سبرينج رولز من الأطباق الجانبية التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير سبرينج رولز
-عجينة سبرنج رولز
دقيق
ماء
زيت للقلي
-الحشوة
كرنب مبشور
صويا صوص
سويت صوص
زيت سمسم
كوسة مبشورة
جزر مبشور
بصل اخضر مفروم
زنجبيل طازج مبشور
التقديم
كاتشب
مايونيز
مستردة
طريقة عمل سبرينج رولز للشيف أميرة شنب
* يسخن الزيت وتضاف الخضراوات مع الصويا صوص ويقلب
* وتترك لتبرد تماما
* تحشى وحدات الاسبرينج رول وتغلق بخليط الدقيق والماء
* تقلى في زيت غزير وساخن
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