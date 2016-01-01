طريقة عمل سبرينج رولز بأسهل الخطوات

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طريقة عمل سبرينج رولز


سبرينج رولز من الأطباق الجانبية التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير سبرينج رولز

-عجينة سبرنج رولز
دقيق
ماء
زيت للقلي

-الحشوة
كرنب مبشور
صويا صوص
سويت صوص
زيت سمسم
كوسة مبشورة
جزر مبشور
بصل اخضر مفروم
زنجبيل طازج مبشور
التقديم
كاتشب
مايونيز
مستردة

طريقة عمل سبرينج رولز للشيف أميرة شنب
* يسخن الزيت وتضاف الخضراوات مع الصويا صوص ويقلب
* وتترك لتبرد تماما
* تحشى وحدات الاسبرينج رول وتغلق بخليط الدقيق والماء
* تقلى في زيت غزير وساخن

المصدر: elbalad

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