رجل يواجه عقوبة السجن مدى الحياة بسبب 9 دولارات.. تفاصيل

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رجل يواجه عقوبة السجن مدى الحياة

يواجه رجل أمريكي السجن مدى الحياة كعقاب بسبب 9 دولارات، حيث يقضي تلك السنوات كعقوبة لقيامه بارتكاب جريمة السرقة.

ولم يكن حكم السجن مدى الحياة بسبب الدولارات الـ تسع فقط، بل سجلت ضد "ويلي سيمونز" أحكاما مسبقة بالسرقة تعود لعام 1979، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت السرقة الأولى عندما كان يبلغ "سيمونز" من العمر 22 عامًا ، حينها سرق ممتلكات وشراء مواد مسروقة، وفي الـ25 من عمره سرق محفظة شخص تتضم 9 دولارات، وقضية سرقة أخرى، لتكن بذلك 3 قضايا سرقة ضده.

وبموجب الـ3 أحكام يقتضي القانون بسجن "سيمونز" مدى الحياة، وقد قطع العجوز صاحب الـ 62 عامًا 38 سنة من السجن، ومنذ عام 2005 لم يأتي لزيارته أحد بعد أن توفيت شقيقته.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

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