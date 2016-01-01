رحلة الموت.. سقوط طائرة ركاب على مبنى..فيديو

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صورة الخبر: سقوط طائرة ركاب على مبنى
سقوط طائرة ركاب على مبنى


بعد دقائق معدودة من إقلاع طائرة في الجو سقطت على أحد المباني، وأسفر الحادث عن تحطم الطائرة ووفاة 15 شخصا، ونجاة الآخرين بإعجوبة من ذلك الحادث المأساوي.

كانت الطائرة Bek Air تتجه من مطار بألمانيا إلى كازاخستان، وبعد صعودها بوقت قصير، اصطدمت الطائرة بـ سياج خرساني قبل أن تصطدم بمبنى صغير من طابقين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

كانت رحلة Bek Air Z92100 في طريقها إلى عاصمة البلاد نور السلطان وعلى متنها 95 راكبًا وأفراد الطاقم الخمسة، ويقول المسؤولون إنها فقدت الارتفاع قبل أن تختفي من الرادار.

ويرجع المسئولون السبب في ذلك الحادث الضباب الكثيف في ذلك الوقت، وتظهر الصور حطام الطائرة وهي من طراز Fokker-100 السبعة ، المتناثرة عبر اليابسة بالقرب من العاصمة السابقة ، بينما تظهر لقطات فيديو المنازل المدمرة بأجزاء من الطائرة في جميع أنحاء المناظر الطبيعية.

وتشير التقارير الأولية إلى أن 82 شخصًا أصيبوا في الحادث وفروا أحياء من تحت الأنقاض، بينما توفي 15 شخصا.

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/breaking-bek-air-plane-100-21168658#ICID=OffSiteVideo

صورة الخبر: سقوط طائرة ركاب على مبنى

المصدر: صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية

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