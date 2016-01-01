ليفربول يواصل التغريد وحيدا في الصدارة برباعية في شباك ليستر سيتي.. فيديو

حقق فريق ليفربول فوزه الـ17 أمام ليستر سيتي بحسمه اللقاء بأربعة أهداف دفعة واحدة دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الـ19 من البريميرليج.
وسجل فيرمينو الهدف الأول بالدقيقة 32 من تمريرة عرضية أكثر من رائعة عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى ارتقى لها روبيرتو فيرمينو برأسية متقنة في الشباك لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.
وخرج محمد صلاح بديلًا بالدقيقة 69 ودخل بدلا منه ديفوك أوريجي، وفي نفس الوقت دخل جيمس ميلنر بديلًا من نابي كيتا.
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