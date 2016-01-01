ليفربول يواصل التغريد وحيدا في الصدارة برباعية في شباك ليستر سيتي.. فيديو



فريق ليفربول فريق ليفربول



حقق فريق ليفربول فوزه الـ17 أمام ليستر سيتي بحسمه اللقاء بأربعة أهداف دفعة واحدة دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الـ19 من البريميرليج.



وسجل فيرمينو الهدف الأول بالدقيقة 32 من تمريرة عرضية أكثر من رائعة عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى ارتقى لها روبيرتو فيرمينو برأسية متقنة في الشباك لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.



وخرج محمد صلاح بديلًا بالدقيقة 69 ودخل بدلا منه ديفوك أوريجي، وفي نفس الوقت دخل جيمس ميلنر بديلًا من نابي كيتا.

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وبعدها مباشرة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ليفربول نتيجة لمسة يد على المدافع كاجلار سويونسو داخل منطقة الجزاء تصدر لها جيمس ميلنر الذي سددها رائعة بشكل خادع في الزاوية اليمنى.وجاء الهدف الثالث من تمريرة عرضية أرضية عن طريق ترينت أرنولد وصلت لروبيرتو فيرمينو الذي يسددها في داخل الشباك، قبل أن يوثق المتألق أرنولد من تألقه بالهدف الرابع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.ودخل فريق ليفربول وهو يعاني من غياب 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 52 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مبتعدًا بـ 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 39 نقطة.