الإفتاء: غدا الجمعة أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1441 هجرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019، هو الأول من شهر جمادى الأولى، لعام 1441هـ.
وأوضحت الإفتاء، أنه تم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية وثبت أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر جمادى الأولى، مؤكدة أن دخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري.
ونبهت دار الإفتاء المصرية على أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.
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