خالد الجندي: الديون تمنع المسلم من دخول الجنة حتى الشهيد

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الشيخ خالد الجندي


قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الناس يأتون يوم القيامة لا يمنعهم من دخول الجنة إلا الدين حتى الشهيد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يغفر للشهيد كل ذنب ارتكبه إلا الدين".

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: الديون عند الله ثلاثة ، ديين يغفره الله ودين لا يغفره الله، ودين لا يترك الله منه شيئا.

وأشار إلى أن الحق الذي لا يغفره الله ورد في قوله تعالى "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ"، والحق الذي يغفره الله هو ظلم العبد لنفسه أو التقصير في حق الله كترك الصلاة أو فعل المعصية، أما الحق أو الدين الذي لا يترك الله منه شئ فهو حقوق الناس.

وأكد أن النبي كان لا يصلي على الميت الذي عليه الدين.

المصدر: elbalad

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