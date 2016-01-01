شاهد.. رمضان عبدالمعز: الله أمرنا بكتابة الديون والإشهاد لأن البعض يغير أقواله

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صورة الخبر: الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز


قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن الله أمرنا بكتابة الدين، ووجود شهود عليه، لافتا إلى أن المجتمع الآن يعانى من تأويل الكلام طبقا لما يتطابق مع مصالح بعض الناس.

وتابع الشيخ رمضان عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أنا دلوقتى بتعامل مع الناس حتى فى الفتوى، بقولهم اكتب لى سؤالك وأرد عليه مكتوب برضوا عشان آمن التأويل".

وأشار الشيخ رمضان عبد المعز إلى أن الناس صاروا يغيرون ما يقولون في كثير من أمور حياتهم حتى في طريقة عرضهم للفتوى ولذا ينبغي أن يحرص الناس في التعاملات ويفضلوا المكتوبة منها بدلا من الشفوية.

وتابع: الناس بفطرتهم قالوا مثلا اشتهر بينهم وهو "لو كنتوا أخوات اتحاسبوا" وذلك من أجل ضمان الحقوق وعدم ضياعها بسبب ضعاف النفوس أو وسوسة شيطان.

وأكد أن كتابة الحقوق لا تعطي مجالا للنزاع ولا الشقاق ولا نزغ الشيطان بين الطرفين.

المصدر: elbalad

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