احم نفسك من هشاشة العظام بهذه الحيل

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم إلى حدوث تشنجات في اليدين والقدمين وتنميل في الذراعين والساقين وحول فمك. والإصابة بهشاشة العظام وأعراضها المزعجة.
ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن تشخيص هشاشة العظام من خلال اختبارات الدم والبول ستساعد هذه الاختبارات في اكتشاف ما إذا كان جسمك يحتوي على مستويات منخفضة من فيتامين (د) والكالسيوم والفوسفور أو من خلال استخدام الأشعة السينية سيظهر اختبار الأشعة السينية تشققات صغيرة في العظام وهى مؤشر للإصابة بالهشاشة.
ويمكن علاج هشاشة العظام من خلال علاج عن نقص فيتامين (د) و إذا كانت مستويات الكالسيوم والفوسفات منخفضة في الجسم، يتم إعطاء مكملات الكالسيوم والفوسفات.
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