احم نفسك من هشاشة العظام بهذه الحيل



هشاشة العظام هشاشة العظام



يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم إلى حدوث تشنجات في اليدين والقدمين وتنميل في الذراعين والساقين وحول فمك. والإصابة بهشاشة العظام وأعراضها المزعجة.



ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن تشخيص هشاشة العظام من خلال اختبارات الدم والبول ستساعد هذه الاختبارات في اكتشاف ما إذا كان جسمك يحتوي على مستويات منخفضة من فيتامين (د) والكالسيوم والفوسفور أو من خلال استخدام الأشعة السينية سيظهر اختبار الأشعة السينية تشققات صغيرة في العظام وهى مؤشر للإصابة بالهشاشة.



ويمكن علاج هشاشة العظام من خلال علاج عن نقص فيتامين (د) و إذا كانت مستويات الكالسيوم والفوسفات منخفضة في الجسم، يتم إعطاء مكملات الكالسيوم والفوسفات.

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إذا كان مرض هشاشة العظام ناتجًا عن حالة مرضية ، فستبدأ إجراءات العلاج على الفور.ويمكن الوقاية من هشاشة العظام بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الزيتية وصفار البيض والحليب واللبن والحبوب، إلخ و تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم.