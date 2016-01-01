هناك الكثير من الأشخاص يعانون من النحافة، فقدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري تغذية عبر صفحتها شخصية، عصيرا بمكونات طبيعية لمساعدتهم لزيادة الوزن، دون تناول العقاقير الطبية التي تسبب اضرارا صحية.
المكونات :
- كوب من حليب اللوز .
- حبة موز طازجة أو مجمدة .
- ملعقة زبدة فول سوداني .
- ملعقتان من بودرة الكاكاو.
- ملعقة بذور الشيا .
- مكعبات من الثلج .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بديل للأدوية.. عصير سحري لزيادة الوزن لمرضى النحافة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق