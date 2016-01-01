تعلمي الطريقة الصحيحة لـ إزالة الماكياج



الطريقة الصحيحة لإزالة المكياج الطريقة الصحيحة لإزالة المكياج



ازالة الماكياج من أهم الخطوات التي ينتهي بها يوم كل فتاة، فبعد يوم طويل واستخدام منتجات مختلفة من الماكياج، تحتاج البشرة إلى التنظيف العميق والترطيب للحفاظ عليها من آثار الميك اب.



بعض الفتيات لا يقومن بإزالة الماكياج بطريقة صحيحة، مما يضر بصحة البشرة، لذا نصح موقع brightside، بتعلم الطريقة الصحيحة لإزالة الماكياج في5 خطوات سهلة و بسيطة :



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