التفاصيل الصغيرة هي التي تفرق بين امرأة وأخرى، وخاصة في المظهر، وعلى حسب شكل جسم المرأة تختار ملابسها، كذلك عليكِ اختيار الحقيبة المناسبة لك، وفقًا لشكل الجسم.
وبحسب ما نشره موقع brightside، تختار النساء شكل حقائبهن وفقا لأجسادهن، كالتالي:
أولا: إذا كان النصف العلوي لديك، أعرض من النصف السفلي؛ فاختاري الحقيبة الطويلة " الكروس".
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التعليقات على بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟
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