بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

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صورة الخبر: بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟
بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

التفاصيل الصغيرة هي التي تفرق بين امرأة وأخرى، وخاصة في المظهر، وعلى حسب شكل جسم المرأة تختار ملابسها، كذلك عليكِ اختيار الحقيبة المناسبة لك، وفقًا لشكل الجسم.

وبحسب ما نشره موقع brightside، تختار النساء شكل حقائبهن وفقا لأجسادهن، كالتالي:

أولا: إذا كان النصف العلوي لديك، أعرض من النصف السفلي؛ فاختاري الحقيبة الطويلة " الكروس".

ثانيا: إذا كان لديك الشكل المستطيلي، أي المتناسق بين الأعلى والأسفل، فاختاري الحقيبة العريضة .

ثالثا: إذا كنت من أصحاب شكل الكمثرى؛ فابتعدي عن الحقيبة العريض والطويلة، بل اختاري حقائب صغيرة أنيقة.

رابعا: إذا كنت من أصحاب جسم التفاحة، فابتعدي عن الحقيبة القصيرة، واختاري حقيبة طويلة باستايل الـ"كروس".

صورة الخبر: بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

صورة الخبر: بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

صورة الخبر: بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

صورة الخبر: بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

صورة الخبر: بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

المصدر: موقع brightside

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