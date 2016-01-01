بطريقة احترافية.. قدّمي الدونتس بدون تكاليف



قدّمي الدونتس بدون تكاليف قدّمي الدونتس بدون تكاليف



يعد الدونتس من الحلويات التي يعشقها الكثير، لكن يمكن تقديمها بأسهل طرق عمل الدونات...



*المقادير:



عضو اتحاد الكرة تشيد بمنتخب 'النسائية' في دورة شمال أفريقيا الودية

3ونص كوب دقيق كل الاستعمالات

2ملعقة كبيره سكر

ملعقة كبيرة خميره

كوب لبن

2بيضة

ملعقه صغيره فانيلا

ملعقة صغيره بيكنج بودر

2ملعقه كبيره زبدة

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*الطريقه:-فى اناء نضع السكر والخميره فى ربع كوب ماء ونتركها حوالى خمس دقائق حتى يختمر.-فى اناء نضع خليط الخميره واللبن والبيض والفانيليا والزبده بعد اذابتها والدقيق والبيكنج بودر وعليها رشة ملح ثم نتركها من ساعة الى ساعة وصف حتى يختمر.-بعد ان تختمر العجينة نفردها على سطح نظيف مرشوش بالدقيق ثم نفردها بسمك حوالى 1سم.-اذا لم تتوفر اداة تقطيع الدونات نقطعها بكوب دائرى ونفرغها بأى شكل دائرى صغير يمكن استخدام غطاء زجاجة المياه الغازية.-نترك قطع الدونات تختمر مره اخرى لمدة 20دقيقه ثم تقلى فى زيت غزير على درجة حرارة متوسطة.-تزين بصوص الشوكولاته او سكر بودره او اى شيء اخر حسب الرغبة.