لو عينه زايغة| ازاي تاخدي بالك من جوزك وتحلي مشاكلك مع حماتك.. فيديو



ازاي تاخدي بالك من جوزك ازاي تاخدي بالك من جوزك



أكد الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية لـ صدى البلد، ان الرجل الذي يدخل في علاقة مع كل امرأة تستهويه فتكون تلك المرحلة هي المراهقة المتأخرة، كما وصفها بالمرض.



وتابع أن هناك مئات من حالات الطلاق تحدث بسبب المراهقة عند الزوج، فهو لا يستطيع التحكم في إعجابه بالفتيات الأخريات، ويعتبر من أساسيات الحياة بالنسبة له.



وكشف استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية لـ صدى البلد، ان هذا النوع من الرجال ليس له علاج إلا إذا شعر بوجود مشكلة حقيقية في حياته.

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وأضاف اذا اعترف الرجل بأنه مريض نفسي وينساق نحو السيدات، فيبدأ بجلسات التأهيل النفسي فورًا، وفي هذه الحالة تعتبر تلك المرحلة "غلطة".قدم محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والاسرية لـ"صدى البلد"، عدة نصائح للتعامل مع الزوج الخائن او مريض المراهقة المتأخرة، وذلك عن طريق أن تكون مصدر سعادة في البيت، والبعد عن الاحباط وتقليل التوتر والمشاحنات داخل المنزل.وتابع ان دور الزوجة اتجاه الزوج في هذه المشكل ان تهتم بتفاصيل الحياة الزوجية، ومتابعة الزوج ومراقبته بشكل بسيط دون ان يشعر، وذلك للمحافظة على اسرتها ولاسيما عند تواجد الاطفال.كما نصح الزوجة بعدم فقد الثقة بنفسها، فالخيانه ليس لها علاقه بالجمال والثقة وإنما هي مرض نفسي لدى الرجل، لسد احتياجاته كالطعام والشراب.أما عن خلافات الزوجة مع حماتها والتي ينتج عنها الكثير من المشاحنات داخل المنزل، نصح الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية، الزوج بعد نقل الكلام من الطرفين والاكتفاء بالاستماع منهن فقطـ، ومعالجة الخطأ بهدوء مع أحد الأطراف سواء من الزوجة او الام دون تعديهن على بعضهن.وتابع "هاني" ان التعامل مع خلافات الزوجة وحماتها يحتاج لرجل يتمتع بالذكاء والفطنة، والقدرة على إحداث التوازن بين الأطراف.