فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لإمتحانات الثانوية العامة 2020

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امتحانات الثانوية العامة


أعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار والإدارة العامة للإمتحانات بـ وزارة التربية والتعليم عن إتاحة التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لإمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.

ويمكن للطالب التسجيل من خلال ( كود الطالب و كلمة السر) التى يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها.

وتهيب الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار بـ وزارة التربية والتعليم ، بجميع مديري مدارس الثانوي العام ، بضرورة تقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الإستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة.

ولطباعة كلمة السر اللازمة لابد من الدخول على الرابط التالي : http://thanwya.emis.gov.eg/school_thanwya/

ووفقًا لـ الخريطة الزمنية التي تم اقرارها من المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي ، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة لدفعة 2020 ، يوم 6 يونيو 2020 .

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات المطلوب دفعها خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020 ، للتقدم للامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم الثانوي العام أو المدارس الثانوية الفنية والدراسات التكميلية الصناعية.
حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة ، يلتزم الطالب بدفع 2 جنيه رسم امتحانات عند التقدم للمرة الاولى او المرة الثانية ، و 202 جنيه للمرة الثالثة او الرابعة ، بالاضافة الى دفع 100 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم.

المصدر: elbalad

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