فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لإمتحانات الثانوية العامة 2020



امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة



أعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار والإدارة العامة للإمتحانات بـ وزارة التربية والتعليم عن إتاحة التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لإمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.



ويمكن للطالب التسجيل من خلال ( كود الطالب و كلمة السر) التى يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها.



وتهيب الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار بـ وزارة التربية والتعليم ، بجميع مديري مدارس الثانوي العام ، بضرورة تقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الإستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة.

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