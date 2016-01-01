عميد ألسن عين شمس توجه بالتحول الإلكتروني للامتحانات

اجتمعت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، مع وحدة القياس والتقويم بالكلية بصفتها رئيس مجلس إدارة الوحدة، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الكنترولات والأقسام العلمية.
وأكدت الدكتورة سلوى رشاد أن تحويل النظام الورقي إلى الإلكتروني توجه عام ضمن استراتيجية الدولة المصرية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا فإن إدارة الجامعة برئاسة الأستاذ دكتور محمود المتيني، وإشراف الأستاذ دكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أصدرت تعليمات مباشرة بوضع خطط منهجية لتحويل نظام الإختبارات الورقية إلى النظام الإلكتروني قي أقرب وقت ممكن.
وقالت عميد كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، إن التحول إلى النظام الإلكتروني في الاختبارات وتصحيحها ورصد الدرجات يعد بمثابة نقلة نوعية لتجاوز مشكلات الكنترولات، والاعتماد على العنصر الآلى بشكل أكبر لإنجاز العديد من المهام في وقت أقل بدقة عالية، وهو ما يسمح للطالب بالحصول على نتيجة الاختبار بعد الإنتهاء منه بساعات قليلة.
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