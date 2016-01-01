مجلس جامعة المنصورة يوافق على اعتماد آليات التصحيح الإلكتروني

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وافق مجلس جامعة المنصورة في اجتماعه برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط وبحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على تقسيط الرسوم الدراسية للعاملين بالجامعة المقيدين لدرجة الدكتوراه المهنية فى ادارة الأعمال MBA بكلية التجارة.



كما تمت الموافقة على اعفاء الطلاب المكفوفين من رسوم تحسين الخدمة التعليمية في مرحلة الدراسات العليا ، وعلى انشاء مركز جامعة المنصورة للإبداع والابتكار لتنمية الابداع والابتكار لجميع الفئات داخل الجامعة.



ووافق المجلس على اعتماد برنامج الماجستير المهنى للتربية الخاصة تخصصات ( صعوبات التعلم – الاعاقة الذهنية – التوحد ) بنظام الساعات المعتمدة برنامج نوعى بكلية التربية ، واعتماد برنامج فود ميكاترونكس ( برنامج نوعى) لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة لكلية الزراعة.

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كما وافق المجلس على منح 9 أعضاء هيئة تدريس لقب أستاذ بكليات الطب ، التمريض ، التربية الرياضية ، منح 26 عضو هيئة تدريس لقب أستاذ مساعد بكليات الطب ، الصيدلة ، الطب البيطرى ، تمريض ، الهندسة ، العلوم ، التجارة ، الآداب ، التربية النوعية، التربية الرياضية ، زراعة .كما تم تعيين 19 من الهيئة المعاونة بوظيفة مدرس بكليات الطب ،الطب البيطرى ، الهندسة ، التمريض ، التربية ، التربية الرياضية، كما تمت الموافقة على عقد اتفاقية تعاون بين الجامعة وجامعة سنترال لانكشير UCLAN بالمملكة المتحدة.