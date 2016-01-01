فيديو.. روبوت يصنع 300 بيتزا في الساعة

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فيديو.. روبوت يصنع 300 بيتزا في الساعة

أعلنت شركة Picnic الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا إنتاج الأغذية وحلول الروبوتات عن أول روبوت قادر على صناعة البيتزا، وقدمته خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES.

ويستطيع الروبوت إنتاج حوالي 300 بيتزا في الساعة، ويمكن تعديله بسهولة ليتناسب مع أي موقع. والروبوت الطباخ قادر أيضا على صنع الكعكة والتورتيا.

المصدر: مصراوى

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