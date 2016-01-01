التطبيقات الأربعة الأولى في السنوات العشر الأخيرة مملوكة جميعها من قبل الفيسبوك

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التطبيقات الأربعة الأولى في السنوات العشر الأخيرة مملوكة جميعها من قبل الفيسبوك

تعرضت الفيسبوك لإنتقادات كبيرة لكونها إحتكارية وهناك دعوات تطلب تقسيم الشركة، كما توجد دعوات لإيقاف دمج تطبيقاتها مثل Facebook و WhatsApp و Instagram تحت منصة واحدة موحدة.

وفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة App Annie المتخصصة في بحوث السوق، فإن التطبيقات الأربعة الأولى في السنوات العشر الماضية مملوكة جميعها من قبل الفيسبوك، وهذه التطبيقات الأربعة هي الأكثر تحميلا في العقد الأخير.

التطبيقات الأربعة الأولى في السنوات العشر الأخيرة هي Facebook و Facebook Messenger و WhatsApp و Instagram، وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فإنه يتم التحكم في جميع هذه التطبيقات الأربعة من قبل شركة الفيسبوك. هذا دليل آخر على أن الفيسبوك تتمتع بالكثير من التحكم والقوة وأن تطبيقاتها يتم إستخدامها من قبل مليارات الأشخاص حول العالم.

المصدر: موقع الكترونى

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