"روس كوسموس" قد تضاعف عدد أقمار منظومة "غلوناس"

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"روس كوسموس" قد تضاعف عدد أقمار منظومة "غلوناس"

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن خطط تهدف لمضاعفة عدد الأقمار الصناعية التابعة لمنظومة "غلوناس" الملاحية.

وقال المدير العام لهيئة نظم المعلومات والأقمار الصناعية التابعة لـ "روس كوسموس"، نيقولاي تيستويدوف: "خلال اجتماع عقدناه مؤخرا مع الخبراء والفنيين والمسؤولين في روس كوسموس وعدد من المسؤولين في الدولة الروسية ناقشنا مشروع إطلاق 27 قمرا إضافيا لتنضم إلى منظومة غلوناس قبل نهاية عام 2025".

وأضاف تيستويدوف "مؤسستنا لديها الكثير لتنجزه خلال الأعوام القادمة، لدينا ثقة كبيرة بان إطلاق هذه الأقمار قد يتم في إطار البرنامج الفدرالي الفضائي الروسي، والذي رسمت خطته حتى عام 2027".

وتعتبر منظومة "غلوناس" اليوم المنافس الأقوى لـ "GPS" الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم.

وتضم هذه المنظومة حاليا 28 قمرا، منها واحد ما زال في مرحلة الاختبار، وآخر يعمل كقمر احتياطي.

من المنتظر أن تتعزز قدرات هذه المنظومة في العامين القادمين بعد أن تنضم إليها 4 أقمار من نوع Glonass-M وGlonass-K وفقا لمصادر في شركة "إنغوستراخ" الروسية.

المصدر: روسيا اليوم

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