المنصور للسيارات تطلق نظام الصيانة المدفوع مقدما

أطلقت شركة المنصور للسيارات، برامج الصيانة "أدفانس بلس A+" والذي يقدم لعملاء شيفروليه وأوبل الجدد خصومات هائلة على الصيانة الدورية.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن برامج الصيانة أدفانس بلس يعمل على تأمين العملاء ضد تقلبات أسعار الصيانة والزيوت وقطع الغيار عن طريق تثبيت سعر الصيانة لمدة تصل إلى 3 سنوات أو 100 ألف كم وهي فترة الضمان الخاصة بالعميل وهو ما يعد تأمينا للعملاء ضد تقلبات الأسعار وذلك بالتعاون مع شل للزيوت.
وأشار البيان إلى أن البرنامج أضاف العديد من المميزات لعملاء شيفروليه وأوبل مثل تقسيط الصيانة حتى 48 شهر تضاف إلى قسط السيارة وذلك بالتعاون مع شل للزيوت.
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