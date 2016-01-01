

مقارنة بـ2019.. أودي تقدم 4 سيارات موديل 2020 بتخفيض يصل 100 ألف جنيه مقارنة بـ2019.. أودي تقدم 4 سيارات موديل 2020 بتخفيض يصل 100 ألف جنيه

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف "EATC"، الوكيل الرسمي لعلامات فولكس فاجن وأودي الألمانيتين في مصر، عن أسعار موديلات 2020 لأربع سيارات تحمل شعار أودي في السوق المحلي.



كانت المصرية وأوتوموتيف خفضت مطلع يناير 2019 أسعار جميع سيارات أودي بنسب تراوحت بين 6000 و 600 ألف جنيه في أعقاب تحرير السيارات ذات المنشأ الأوروبي من الرسوم الجمركية، وعلى مدار الأشهر التالية ليناير أعلن الوكيل عن باقة أخرى من التخفيضات.



وكشفت القوائم السعرية المعلنة من قبل الوكيل المحلي، عن تراجع أسعار السيارات الأربعة مقارنة بموديلات 2019، ذلك بنسب تراوحت بين 40.000 وحتى 100.000 جنيه.

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ويمكن من خلال الصفحات التالية التعرف على السيارات وأسعارها:أودي A3AUDI_A3تقدم المصرية وأوتوموتيف السيارة أودي A3 السيدان موديل 2020 بفئتين من التجهيزات وكلاهما مزود بمحرك صغير سعة 1.0 لتر بقوة 115 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.تبدأ الأسعار الرسمية لسيارة أودي الجديدة من 460.000 جنيه والفئة الثانية 530.000 جنيه.ووفقًا للسعر الجديد تفقد السيارة موديل 2020 نحو 40.000 جنيه من سعرها مقارنة بموديل 2019.أودي Q3AUDI_Q3خفضت المصرية وأوتوموتيف موديل 2020 أودي Q3 كروس أوفر الخدمية التي انضمت بجيلها الثاني إلى السوق المصري في سبتمبر الماضي، بنسبة تتراوح بين 50.000 و55.000 جنيه.أودي Q3 متاحة بفئتين من التجهيزات وتعتمد على سواعد محرك تربو رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان ميكانيكي عند 6000 لفة في الدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات بمعدل استهلاك يبلغ 5.8 لترًا في المتوسط.ووفقًا للتسعير الجديد أصبح سعر الفئة الأولى 675.000 جنيه بدلًا من 730.000 بتراجع 55.000 جنيه، فيم بات سعر الفئة الأعلى تجهيزًا 750.000 جنيه بدلًا من 800.000 جنيه.أودي A6AUDI_A6دخلت أودي A6 السيدان الفارهة السوق المصري في أبريل الماضي بأسعار رسمية تبلغ مليون و300.000 جنيه.وفي ظل القائمة السعرية الجديدة أصبح سعر A6 التي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات مليون و250.000 جنيه بانخفاض قدره 50.000 جنيه.بنظام دفع أمامي مكون من محرك رباعي السلندرات سعة لترين معزز بشاحن تربو بقوة 245 حصان وسرعة قصوى 250 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.أودي Q8AUDI_Q8حصلت أودي Q8 موديل 2020 التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات على أكبر نسبة تخفيض بين السيارات الأربع.دخلت Q8 السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2019 وتم تسعيرها بمليونين و100.000 جنيه، وفي ظل التسعير الجديد بات سعرها مليوني جنيه بانخفاض قدره 100.000 جنيه.تتوفر السيارة بفئة تجهيز واحدة وتعتمد على محرك بنزين V6 سعة 3 لترات مع تربو يولد قوة 340 حصان، ويمكنها بواسطته الانطلاق من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 6.3 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 232 كلم/س ويرتبط بناقل حركة ستيبترونيك من 8 سرعات.