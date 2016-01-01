مع الكشف عن موديل روما الأخير، تأمل فيراري في توسيع قاعدة عملائها بجذب النساء بشكل خاص لموديل “أقل تهديدا” من المعتاد، ولكن رفضت فيراري اقتراح البعض أن السيارة مصممة خصيصا للنساء، كما أن العلامة الإيطالية غير مقتنعة بتصميم سوبركار “أنثوية”.
رئيس تسويق فيراري، انريكو جاليرا، صرح أن النساء غير مهتمين بـ “فيراري أنثوية”، كما أن هذا التوجه سيؤثر سلبا على مبيعات الشركة وسيُضعف من صورة العلامة أمام عملائها من الرجال، والذين قد يقرروا الذهاب لعلامة أخرى.
ولكن حتى بدون تصميم سوبركار مخصصة للنساء، تتمتع فيراري بشعبية زائدة بينهم بفضل عدد من الفعاليات الموجهة للأزواج والمرتبطين، وهو ما لاحظته فيراري في الأعوام الأخيرة.
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التعليقات على فيراري غير مقتنعة بصنع سوبركار “أنثوية” لأجل النساء
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