

فيراري غير مقتنعة بصنع سوبركار “أنثوية” لأجل النساء فيراري غير مقتنعة بصنع سوبركار “أنثوية” لأجل النساء

مع الكشف عن موديل روما الأخير، تأمل فيراري في توسيع قاعدة عملائها بجذب النساء بشكل خاص لموديل “أقل تهديدا” من المعتاد، ولكن رفضت فيراري اقتراح البعض أن السيارة مصممة خصيصا للنساء، كما أن العلامة الإيطالية غير مقتنعة بتصميم سوبركار “أنثوية”.



رئيس تسويق فيراري، انريكو جاليرا، صرح أن النساء غير مهتمين بـ “فيراري أنثوية”، كما أن هذا التوجه سيؤثر سلبا على مبيعات الشركة وسيُضعف من صورة العلامة أمام عملائها من الرجال، والذين قد يقرروا الذهاب لعلامة أخرى.



ولكن حتى بدون تصميم سوبركار مخصصة للنساء، تتمتع فيراري بشعبية زائدة بينهم بفضل عدد من الفعاليات الموجهة للأزواج والمرتبطين، وهو ما لاحظته فيراري في الأعوام الأخيرة.

وقد أشار جاليرا أن التصميم “الأكثر رقيا” لموديل روما قد يلعب دورا في جذب المزيد من النساء للعلامة، ولكنه أكد سريعا أن الكوبيه بقوة 612 حصان موجهة للرجال والنساء معا.من الموديلات الأخرى التي قد تجذب النساء للعلامة هي بوروسانجوي SUV القادمة في 2021، ويُذكر أن استون مارتن تؤمن أن النساء لعبوا دورا كبيرا وراء الرواج الهائل للـ SUV في الأعوام الأخيرة، وهو ما تأمل الشركة بالاستفادة منه بموديل DBX كروس اوفر الجديد.







