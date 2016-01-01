

تعرف على مواصفات وتخفيضات ديسمبر على أسعار سيات أرونا 2020 المتاحة في مصر تعرف على مواصفات وتخفيضات ديسمبر على أسعار سيات أرونا 2020 المتاحة في مصر

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، قدمت سيات مصر الأسعار الجديدة لسيارتها أرونا، والتي تنتمي لفئة سيارات كروس أوفر وSUV الصغيرة، وهي من السيارات الحديثة التي قدمتها الشركة الإسبانية، حيث بدأ إنتاجها في 2017، وكانت ثاني سيارة من هذه الفئة تقدمها سيات بعد سيارتها أتيكا.



وتم تقديم هذه الأسعار خلال الإجابة على الأسئلة حول أسعار هذه السيارة من متابعي صفحة سيات مصر، حيث تبين أن أرونا 2020 المتاحة محليا أصبحت الأسعار الجديدة لفئاتها الثلاثة كالتالي:



- فئة أولى من 319 ألف جنيه إلى 305 ألف جنيه (تخفيض 14 ألف جنيه).

قد يعجبك أيضا...

- فئة ثانية من 345 ألف جنيه إلى 330 ألف جنيه (تخفيض 15 ألف جنيه).- فئة ثالثة من 375 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه (تخفيض 25 ألف جنيه).وتشترك هذه الفئات الثلاثة في نفس المحرك، وهو محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 110 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي)، وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- مرايات جانبية كهربائية.- مثبت سرعة.فئة ثانية:وتشمل هذه الفئة التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.فئة ثالثة:وتشمل هذه الفئة تجهيزات الفئتين السابقتين بالإضافة إلى:- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام تعليق رياضي.- مقعد للسائق قابل للتعديل.