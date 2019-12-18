حظك اليوم| توقعات الأبراج 26 ديسمبر 2019

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حظك اليوم| توقعات الأبراج 26 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي.

الحمل
من 21/3 إلى 20/4
مهنيا وعائليا: كسوف الشمس الحلقي في وضع معاكس والفلك ينصحك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.
عاطفيا واجتماعيا: تساورك الشكوك لكن لا تبالغ اليوم في إظهار مشاعر القلق.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: تجد من يمد لك يد العون وتحسن استغلال ذلك واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.
عاطفيا: كسوف الشمس الحلقي في منزل الحظ يعدك بلقاءات عاطفية دافئة وتبدو أكثر تألقا.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: كسوف الشمس الحلقي في منزل المدخرات يمنحك الحظ والنجاح في العمل والمال وتحسن التصرف والتخطيط.
اجتماعيا وعاطفيا: تتحرر اليوم من بعض الضغوط وقد تمر بتجارب تفيدك وتجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: كسوف الشمس الحلقي في مواجهة برجك وعليك أن تتحمل أي معارضة وأن تقاوم ميلك للغضب.
عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق.. فلا تبالغ اليوم في حساسيتك وتمردك على القوانين.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات.. عطارد في منزلك الخامس يساعدك على توضيح وجهة نظرك وقد تنجح في أن تصحح المفاهيم.
صحيا ومهنيا: كسوف الشمس الحلقي في منزلك السادس يساعدك اليوم على إظهار مواهبك التنظيمية وتهتم بأمور صحية.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: كسوف الشمس الحلقي في منزل الحب يجعلك تبدو لامعا في عيون الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: قوة شخصيتك تساعدك على عرض آرائك ببراعة ولا تتردد اليوم في قبول الدعوات الاجتماعية.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وعائليا: كسوف الشمس الحلقي في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالتوتر والارتباك، انتبه ولا تتسرع في إعطاء رد أو قرار.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: كسوف الشمس الحلقي في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إدارة الأزمات وتستفيد من خبراتك.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بطاقة عاطفية تقربك ممن حولك.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
اجتماعيا وعائليا: المريخ ونبتون في وضع معاكس وقد يبطئ ذلك من حركتك أو تتشوش علاقتك بالبعض وعليك أن تصبر.
مهنيا وماليا: كسوف الشمس الحلقي في منزلك الثاني وقد يجعلك أقل تركيزا، والأولوية اليوم لعدم التسرع والانتباه في خطواتك وقراراتك.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا: كسوف الشمس الحلقي في برجك يجعلك تستفيد اليوم من الظروف المتاحة وتطوعها لصالحك.
عاطفيا واجتماعيا: عدة كواكب مجتمعة ببرجك.. تبدو مشرقا ومؤثرا فيمن تحب، فقط لا تعلن أخبارك الخاصة.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: الحياة ليست سهلة وعليك أن تعد نفسك للهجوم أو للدفاع.. وكن مستعدا للتخطيط ولإعادة حساباتك في سرية!
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك اليوم ألا تبالغ في انفعالاتك وحاول أن تلزم الهدوء واستمع للآخرين أكثر مما تتكلم.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التصرف بحكمة واقتدار وتتخذ مواقف سليمة.
عاطفيا: كسوف الشمس الحلقي بمنزلك الحادي عشر يمنحك ثقة بنفسك، وتشعر بتأثير أقوى على الجنس الآخر وتنفعك مرونتك.

المصدر: اخبار اليوم

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