عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، يرصد لقطات من ظاهرة الكسوف الحلقي النادر للشمس، في عدد من الدول في المنطقة مثل دبي وأبوظبي وسنغافورة وسريلانكا، وسط مخاطر وتحذيرات بعدم النظر مباشرة بالعين المجردة إلى هذه الظاهرة.
فيما شوهد هذا الكسوف في شكله الجزئي بنسبة 91% في البحرين، و81% في الكويت، ومصر، إلى جانب مساحات واسعة من الشرق الأوسط والمحيط الهندي وجنوب وشرق آسيا وشمال غرب أستراليا.
وبشكل عام، فإن الكسوف على مستوى الكرة الأرضية استمر من الساعة "2:29 صباحًا حتى 8:05 صباحًا بتوقيت جرينتش"، وخلال رحلته قطع مسار الكسوف الحلقي ما يقارب 12.900 كيلومتر من سطح الأرض.
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التعليقات على لقطات من الكسوف الحلقى النادر للشمس (فيديو)
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