كشفت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان، أن سوريا تدرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد الولايات المتحدة "لأنها تنهب النفط السوري".
وقالت شعبان في لقاء مع قناة "الميادين" إن "دمشق بدأت بالتنقيب عن النفط مع شركات روسية".
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد قررت سحب كل قواتها من شمال سوريا، إلى أنها تراجعت في وقت سابق من العام الجاري، وقررت إبقاء "قوات محدودة" في سوريا لحماية المنشآت النفطية وللحيلولة دون وقوع حقول النفط في أيدي تنظيم داعش.
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التعليقات على دمشق تدرس رفع دعوى دولية ضد واشنطن "لنهبها النفط السورى"
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