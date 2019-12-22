ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لـ 6.712 مليار دولار

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ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لـ 6.712 مليار دولار

ارتفع إجمالي التحويلات الجارية بدون مقابل لمصر بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام 2019/ 2020، مسجلة 6.7 مليار دولار في نفس الفترة المذكورة مقابل 5.9 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق له بفارق زيادة بلغ 785.1مليون دولار.

وكشف تقرير أداء الميزان التجاري لمصر الصادر عن البنك البنك المصري اليوم أن جملة تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت الي 6.712 مليار دولار مقابل 5.91 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي بزيادة بلغت 801مليون دولار .

وأوضح التقرير، تحسن العجز في الميزان التجاري للبترول الي 606.2مليون دولار في الربع المالي الأول.

وارجع التقرير ذلك لانخفاض صادرات البترول بقيمة 2.4مليار دولار فى الربع المالي الأزل بعد أن كان 2.8مليار دولار بعجز قدرت 400 مليون دولار نظرا لتراجع صادرات البترول ومنتجات رغم زيادة صادرات الغاز الطبيعي.

وتراجعت واردات المنتجات البترولية الي 3 مليارات دولار بعد أن كانت 3.4 مليار دولار في الربع المالي الأول من العام المالي الماضي بعجز قدره 400 مليون دولار نظرا لانخفاض كميات استيراد الغاز في الربع الثاني من العام المالي الماضي وارتفاع واردات البترول وخاماته حاليا.

المصدر: صدى البلد

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