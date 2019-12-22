ارتفع إجمالي التحويلات الجارية بدون مقابل لمصر بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام 2019/ 2020، مسجلة 6.7 مليار دولار في نفس الفترة المذكورة مقابل 5.9 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق له بفارق زيادة بلغ 785.1مليون دولار.
وكشف تقرير أداء الميزان التجاري لمصر الصادر عن البنك البنك المصري اليوم أن جملة تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت الي 6.712 مليار دولار مقابل 5.91 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي بزيادة بلغت 801مليون دولار .
وأوضح التقرير، تحسن العجز في الميزان التجاري للبترول الي 606.2مليون دولار في الربع المالي الأول.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لـ 6.712 مليار دولار
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق