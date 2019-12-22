صعود محدود لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

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صعود محدود لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

صعدت مؤشرات البورصة بنحو محدود لدى مستهل آخر تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، بدعم من اتجاه شريحة من المستثمرين إلى عمليات شراء استباقية، بالتزامن مع توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى، رغم تأجيل البت فيها إلى 16 يناير المقبل.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 03. 0%، بما يعادل 3.56 نقطة ليصل إلى مستوى 13751 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنحو هامشي ليسجل مستوى 528.56 نقطة، بعد أن ربح حوالي 72. 0 نقطة بما نسبته 14. 0%، وسط تداولات محدودة بلغت قيمتها نحو 4.14 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 1.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 308 صفقة منفذة.

المصدر: الدستور

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