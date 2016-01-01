دراسة تحذر من كريمات تفتيح البشرة.. معظمها يحتوى على زئبق سام



كريمات تفتيح البشرة كريمات تفتيح البشرة



حذرت دراسة حديثة من أن غالبية كريمات تفتيح البشرة تحتوى على زئبق سام يؤدى إلى الإصابة بأضرار كبيرة فى الجهاز العصبى المركزى، حيث تعتمد كريمات التفتيح التى تحتوى على شكل من الزئبق العضوى يسمى (methylmercury)، تسبب تسمم ميثيل الزئبق المعروفة فى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 50 عاما.



وقال الدكتور "بول بلان"، أستاذ علم السموم فى كلية الطب جامعة "كاليفورنيا": "حال استخدام المريض منتجًا لتفتيح البشرة يحتوى على زئبق عضوى يمكن أن يتسبب فى أضرار جسيمة للجهاز العصبى المركزى الذى قد يتفاقم بعد انتهاء الاستخدام".



وأظهرت الدراسة الحالية أن مستخدمى كريمات التفتيح قد يعانون من آثار جانبية مثل عدم وضوح الرؤية "الرؤية الضبابية"، والمشى غير المتزن فضلا عن تأثيرات سلبية على الجهاز العصبى.

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وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" قد حذرت من بعض المنتجات الجلدية مثل كريمات البشرة والصابون ومستحضرات التجميل، التى تحتوى على الزئبق لأنها تشكل خطرًا على الصحة.وأوضحت الهيئة الأمريكية أنه إذ كانت عبوة تفتيح البشرة تحتوى على "أكسيد الزئبق"، "كالوميل"، "الزئبق"، "ميركوريو" أو "الزئبق" فإنه يجب التوقف عن استخدام المنتج على الفور.وأشارت الـ"FDA" إلى أن الزئبق يوجد فى العديد من مستحضرات التجميل التى يتم تسويقها على أنها "مكافحة الشيخوخة" أو "تفتيح البشرة" لإزالة بقع العمر، النمش، البقع والتجاعيد، وتوضع فى بعض المنتجات لعلاج حب الشباب.وتباع هذه المنتجات أيضًا على شبكة الإنترنت، فى حين أن بعض المستهلكين يقومون بشرائها من الخارج وترويجها بالولايات المتحدة.وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن التعرض للزئبق يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة خاصة النساء الحوامل والرضع والمرضعات والأطفال الصغار، حيث إنه يضر نظام الدماغ ويمنع تطوير الجهاز العصبى للطفل، ويمكن أن يمر عبر الرضاعة الطبيعية للطفل.