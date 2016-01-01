اتحاد الكرة المصري يكشف موعد تطبيق "الفار" في الدوري

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موعد تطبيق تقنية حكم الفيديو "الفار" في مباريات الدوري المصري

كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم محمد فضل، موعد تطبيق تقنية حكم الفيديو "الفار" في مباريات الدوري المصري.

وقال محمد فضل في تصريحات تلفزيونية، إن تطبيق "VAR" سيكون بداية من الدور الثاني، مؤكدا أن الاتحاد يسير بـ"خطوات جيدة" نحو استخدام هذه التقنية.

وينتظر الاتحاد بعض الموافقات من وزارة الشباب والرياضة، التي تخص الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بهذه المسألة.

وأكد فضل أن اتحاد الكرة المصري "يتعامل مع جميع الأندية بطريقة واحدة"، مضيفا: "لا يوجد تفضيل لأي نادي على آخر. الهدف الأساسي هو تحسين المنظومة للأفضل عن طريق اتباع اللوائح لتسهل الأمور على الجميع".

وخلال المواسم الأخيرة، زادت اعتراضات الأندية على أداء الحكام خلال مباريات الدوري المصري، وسط مطالبات بزيادة تأهيل قضاة الملاعب وتحسين مستواهم.

المصدر: سكاي نيوز

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