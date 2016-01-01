كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم محمد فضل، موعد تطبيق تقنية حكم الفيديو "الفار" في مباريات الدوري المصري.
وقال محمد فضل في تصريحات تلفزيونية، إن تطبيق "VAR" سيكون بداية من الدور الثاني، مؤكدا أن الاتحاد يسير بـ"خطوات جيدة" نحو استخدام هذه التقنية.
وينتظر الاتحاد بعض الموافقات من وزارة الشباب والرياضة، التي تخص الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بهذه المسألة.
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التعليقات على اتحاد الكرة المصري يكشف موعد تطبيق "الفار" في الدوري
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