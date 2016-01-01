الأرصاد تكشف موعد انتهاء حالة الطقس السيئ.. فيديو

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صورة الخبر: الطقس السيئ
الطقس السيئ


أكد دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أنه من المتوقع ان تنتهي حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا من حيث فرص سقوط الأمطار الغزيرة.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى أنه كان هناك فرصة لسقوط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية ومحافظات عديدة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا أمس ستقل اليوم حدتها نسبيا.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار الغزيرة اليوم ستكون عبر السواحل الشمالية الشرقية من محافات بورسعيد والعريش ورفح ومناطق من شمال سيناء.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن نشاط الرياح هو الظاهرة الأغلب على محافظات الجمهورية وتكون شدتها 35 كم2 وهي أقل من امس.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أنه من لمتوقع أن تسجل درجات الحرارة 18 درجة مئوية وفي خلال الفترة القادمة ستهدأ سرعة الرياح تعود حركة الملاحة على البحرين المتوسط والأحمر.

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المصدر: elbalad

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