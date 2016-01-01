قبائل من مصر.. الترابين أكبر القبائل في شبه جزيرة سيناء.. اعرف تاريخها



قبيلة الترابين قبيلة الترابين



تزخر مصر بتنوع اجتماعي كبير، وتمتزج فيه العائلات والقبائل المختلفة في بوتقة وطنية واحدة، يعزز كل قبيلة حبهم للوطن وانتمائهم للهوية المصرية. ومن أشهر تلك القبائل قبيلة الترابين.



وتعد قبيلة الترابين من أكبر القبائل انتشارا في شبه جزيرة سيناء والدول العربية، ويعود أصل القبيلة إلى جدهم عطية من منطقة بقم الحجاز من قريش، وكانت منازلهم في وادي تربة شرقي مكة، وأخذوا اسم الترابين نسبة إلى هذا الوادي.



وجاء جد قبيلة الترابين، عطية، إلى سيناء قبل 700 عام تقريبا، وهو مدفون في التيه مع ولديه نجم وحسبل، وقبورهم ما برحت مجمع العربان في سيناء حتى يومنا هذا، وهي بالقرب من السويس على تل يدعى "الشرف". وقد ترك عطية وراءه خمسة أبناء هم: مساعد ونبع وقصير وصريع ونجم.

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وتنسب الترابين إلى قبيلة البقوم الأزدية وسمو بالترابين نسبة لوادي تربة، وذهب الباحث أحمد أبوبكرة الترباني في رسالته (الإلمام) إلى أن الترابين موطنهم الأصلي وأدى تربة ونسبهم إلى عطيّة بن نجم البقمي من البقوم ونقل أقوال أهل التاريخ على ذلك.وينتشر أبناء القبيلة في كافة أنحاء سيناء وهم الأغلبية هناك وينتشرون في شمال مصر في محافظات الشرقية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية والقاهرة والجيزة.وتزيد عشائر القبيلة عن 120 عشيرة وينتشر الترابين في الأردن في كل من العاصمة عمان ومدينة العقبة ومدينة الزرقا وجَرَش شمال المملكة الأردنية وفي قطاع غزه.وأراضي الترابين واسعة ، تقع بوجه عام في القسم الغربي من قضاء بئر السبع إلى الغرب والجنوب الغربي من مدينة بئر السبع ، وحتى حدود سيناء والبحر الأبيض المتوسط غربًا.وتبدأ حدود الترابين من مدينة رفح شمالًا وتتجه جنوبًا إلى الجورة ثم منطقة الجمعية ثم إلى منطقة القريعة ثم غربًا إلى لحفن ثم جنوبًا عند رجم الحمضة والرأس الأحمر في جبال ريسان عنيزة ، ثم من الرأس الأحمر غربًا حتى منطقة الريشة في شمال المغارة ثم كثيب زيقيدان مرورًا بشمال الجفجافة ، ثم عين قديرة ثم منطقة أم سكران، ويحدهم غربًا قبيلة العيايدة وتتجه الحدود باتجاه الجنوب الغربي حتى رأس سدر.وللقبيلة تاريخ حافل حيث توجد وثائق تاريخية كثيرة تدل على سطوة هذه القبيلة تاريخيا فى المنطقة، ومنها وثيقة بخط السلطان العثمانى عبد الحميد يقضى فيها بإمارة قبيلة الترابين على بئر سبع وسيناء وغزة.ويعرف عن رجال القبيلة الشدة والشجاعة المفرطة والجرأة،ويعتبر الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء من رموز القبيلة في العهد الحديث ، وقد أعلنت قبيلة الترابين البدوية العريقة في شمال سيناء، أنها تخوض حربا مع تنظيم (داعش) الذي يقوم بالذبح والقتل والتدمير في منطقتهم، فهي نعمل تحت مظلة الدولة وتحت قيادة قواتنا المسلحة وهم جزء من مصر وجزء لايتجزأ من شعب مصر العظيم".