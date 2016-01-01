هاجم الإعلامي أحمد شوبير، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقب حضوره مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي في ظل قرار لجنة الانضباط بمنعه من حضور المباريات.
وأكد أحمد شوبير، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، أن جميع من تم توقيع عقوبة عليهم امتثلوا للقرار باستثناء مرتضي منصور.
وأضاف أحمد شوبير أن مرتضي منصور حضر المباراة بصفته عضو مجلس شعب ولا يجوز منعه، مشددا على أن رئيس الزمالك من المفترض أن يتبع منظومة رياضية لها قواعد ولوائح.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شوبير يفتح النار على مرتضى منصور ويوجه رسالة لـ اتحاد الكرة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق