التعليم العالي تفوض رؤساء الجامعات والمحافظين بشأن انتظام الدراسة وفقا للأحوال الجوية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفويض رؤساء الجامعات بالتنسيق مع المحافظين في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن انتظام الدراسة والامتحانات بما يتوافق مع الأحوال الجوية بكل محافظة.
وأكدت الوزارة أن هذا التفويض يأتي مراعاة لظروف عدم استقرار الأحوال الجوية في بعض المحافظات.
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