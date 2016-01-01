التعليم العالي تفوض رؤساء الجامعات والمحافظين بشأن انتظام الدراسة وفقا للأحوال الجوية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › التعليم العالي تفوض رؤساء الجامعات والمحافظين بشأن انتظام الدراسة وفقا للأحوال الجوية

صورة الخبر: وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفويض رؤساء الجامعات بالتنسيق مع المحافظين في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن انتظام الدراسة والامتحانات بما يتوافق مع الأحوال الجوية بكل محافظة.

وأكدت الوزارة أن هذا التفويض يأتي مراعاة لظروف عدم استقرار الأحوال الجوية في بعض المحافظات.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على التعليم العالي تفوض رؤساء الجامعات والمحافظين بشأن انتظام الدراسة وفقا للأحوال الجوية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66525

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager