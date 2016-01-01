ننشر الفئات المعفاة من أداء امتحان ريادة الاعمال بجامعة القاهرة

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أعلنت كلية الاداب بجامعة القاهرة الفئات المقرر اعفاؤها من اداء امتحان ريادة الاعمال بكلية الاداب بجامعة القاهرة للعام الدراسي 2019 / 2020.



وأوضحت الكلية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيتم اعفاء الطلاب الباقون للاعادة في الفرقة الثانية من أداء امتحان ريادة الأعمال كما سيتم إعفاء الطلاب الذين لم يدرسوا مقرر التفكير النقدى بالفرقة الأولي.



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كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اعلن عن بدء تدريس مقرر ريادة الأعمال، لطلاب الفرق الثانية بالجامعة، ابتداءً من العام الدراسي 2019 / 2020، بهدف تزويد جميع الطلاب بالمهارات اللازمة لنجاحهم كرواد أعمال، واكسابهم أساسيات بدء المشروعات، ووضع خططها، والبحث عن مصادر تمويلها، وتسويق منتجاتها أو خدماتها مما ينعكس على اقتصاد البلد.وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن تطبيق مقرر ريادة الأعمال هذا العام يأتي في إطار سعي الجامعة نحو التحول إلى نموذج جامعات الجيل الثالث، وما يفرضه هذا التحول من ضرورة تنمية قدرات الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل المحلية والدولية.ولفت إلى أن مقرر ريادة الأعمال متاح الكترونيًا وسيكون الامتحان فيه بنظام "الكتاب المفتوح"، مؤكدًا أن هدف الجامعة هو تنمية قدرات الطلاب العلمية والبحثية، وإكسابهم القدرة على إدراك أهمية دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في التنمية وعوائدها على الفرد والمجتمع وتنظيم المشروعات الصغيرة وإدارتها.