

شوربة الكوارع شوربة الكوارع



تجهل بعض السيدات الطرق الصحيحة لعمل شوربة الكوارع، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك تنفيذ أفضل طريقة لعمل شوربة الكوارع كالمحترفين، للشيف الشربيني.



مكونات شوربة الكوارع:



كوارع مخلية ومسلوقة

بصل

ثوم

جزر

كرفس

كرات

حبهان

ورق لورا

قرفة

بهارات

فلفل حار

طماطم

مرقة

كزبرة خضراء

ملح

فلفل أسود

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طريقة تحضير شوربة الكوارع:* تسلق الكوارع في ماء مع بصل وجزر وكرفس وكرات وثوم وورق لورا.* يضاف حبهان ومكعب مرقة وبهارات وطماطم وملح وفلفل.* تنشل الكوارع وتخلى بالسكين.* على النار يشوح الثوم والبصل والكرات والكرفس والجزر.* ثم تضاف الكوارع المخلية ثم يضاف الحبهان المطحون والتوابل.* ثم يضاف الطماطم وتتبل بالملح والفلفل.* ثم تضاف الشوربة على الكوارع المخلية والخليط.* وتترك حتى تغلى وتمتزج المكونات وتقدم مع عصير الليمون.