أفضل طريقة لعمل شوربة الكوارع كالمحترفين

آخر الأخبارالأسرة والطفل › أفضل طريقة لعمل شوربة الكوارع كالمحترفين

صورة الخبر: شوربة الكوارع
شوربة الكوارع


تجهل بعض السيدات الطرق الصحيحة لعمل شوربة الكوارع، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك تنفيذ أفضل طريقة لعمل شوربة الكوارع كالمحترفين، للشيف الشربيني.

مكونات شوربة الكوارع:

كوارع مخلية ومسلوقة
بصل
ثوم
جزر
كرفس
كرات
حبهان
ورق لورا
قرفة
بهارات
فلفل حار
طماطم
مرقة
كزبرة خضراء
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير شوربة الكوارع:
* تسلق الكوارع في ماء مع بصل وجزر وكرفس وكرات وثوم وورق لورا.

* يضاف حبهان ومكعب مرقة وبهارات وطماطم وملح وفلفل.

* تنشل الكوارع وتخلى بالسكين.

* على النار يشوح الثوم والبصل والكرات والكرفس والجزر.
* ثم تضاف الكوارع المخلية ثم يضاف الحبهان المطحون والتوابل.

* ثم يضاف الطماطم وتتبل بالملح والفلفل.

* ثم تضاف الشوربة على الكوارع المخلية والخليط.

* وتترك حتى تغلى وتمتزج المكونات وتقدم مع عصير الليمون.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أفضل طريقة لعمل شوربة الكوارع كالمحترفين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90357

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager