تجهل بعض السيدات الطرق الصحيحة لعمل شوربة الكوارع، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك تنفيذ أفضل طريقة لعمل شوربة الكوارع كالمحترفين، للشيف الشربيني.
مكونات شوربة الكوارع:
كوارع مخلية ومسلوقة
بصل
ثوم
جزر
كرفس
كرات
حبهان
ورق لورا
قرفة
بهارات
فلفل حار
طماطم
مرقة
كزبرة خضراء
ملح
فلفل أسود
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