ماذا يحدث لجسمك عند تناول عشبة من الشمر؟



الشمر الشمر



تعد عشبة الشمر لها منافع هائلة لاحتوائها على المعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات A، B وC، والألياف، تعالج أمراض الجهاز الهضمي، كما أنها تساعد على حرق الدهون عبر تسريع عملية الأيض وكبح الشهية.



المكوّنات:

1 لتر من الماء

ملعقتان من عشبة الشُمّر.



طريقة التحضير:

أغلي ملعقتين من عشبة الشُمّر في ليتر من الماء لمدة 5 دقائق. اتركي المزيج منقوعًا لمدّة ساعة، ثمّ قومي بتصفيته وضعيه في الثلاجة. إشربي منه 3 مرّات يوميًا قبل كلّ وجبة لتتمتعي بفوائده كاملةً، توخّي الحذر ولا تتعدي الـ3 أكواب يوميًا، لعدم التعرض للدوخة والغثيان.

