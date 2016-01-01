ماذا يحدث لجسمك عند تناول عشبة من الشمر؟

آخر الأخبارالصحة والجمال › ماذا يحدث لجسمك عند تناول عشبة من الشمر؟

صورة الخبر: الشمر
الشمر


تعد عشبة الشمر لها منافع هائلة لاحتوائها على المعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات A، B وC، والألياف، تعالج أمراض الجهاز الهضمي، كما أنها تساعد على حرق الدهون عبر تسريع عملية الأيض وكبح الشهية.

المكوّنات:
1 لتر من الماء
ملعقتان من عشبة الشُمّر.

طريقة التحضير:
أغلي ملعقتين من عشبة الشُمّر في ليتر من الماء لمدة 5 دقائق. اتركي المزيج منقوعًا لمدّة ساعة، ثمّ قومي بتصفيته وضعيه في الثلاجة. إشربي منه 3 مرّات يوميًا قبل كلّ وجبة لتتمتعي بفوائده كاملةً، توخّي الحذر ولا تتعدي الـ3 أكواب يوميًا، لعدم التعرض للدوخة والغثيان.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ماذا يحدث لجسمك عند تناول عشبة من الشمر؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
64006

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager