يعاني أصحاب الأسنان الحساسة من ألم شديد أغلب الوقت، خاصة في فصل الشتاء بسبب الجو البارد، حيث يعتبر تغير الحرارة على الاسنان الحساسة من مسببات الألم الشديد، وكشف موقع " health line " عن نصائح فعالة في علاج حساسية الأسنان وتشمل :
- التنفس من الأنف أثناء الخروج من المنزل قدر الإمكان، لأن التنفس عن طريق الفم يجعل الهواء البارد ملامسًا للأسنان مباشرة، وبالتالي يسبب تغير درجة الحرارة ألما بالأسنان.
- تناول المشروبات الساخنة خاصة بالخارج، يمكن أن يساعد على تدفئة الأسنان وتخفيف الآلام التي يمكن أن تحدث بها بسبب الهواء البارد.
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التعليقات على وداعا لألم الأسنان الحساسة .. 4 نصائح بسيطة لعلاجها في فصل الشتاء
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