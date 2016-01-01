لم يقتصر استخدام الليزر على شفط الدهون، وإزالة الشعر الزائد وغيرها من الإجراءات التجميلية، الا ان هناك العديد من الاستخدامات التجميلية الاخري التي قد يتضمنها استخدام الليزر ومن بينها شد ترهلات الوجه.
وأوضح الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن شد الوجه بتقنية الليزر هو الأكثر استخداما فى الأغراض التجميلية في العقود الأخيرة ليكون بديلا آمنا عن أغلب الجراحات التجميلية.
وقال عماد الدين، إن شد الوجه بالليزر هي تقنية حديثة تم تطويرها من قبل أطباء التجميل لتكون بديلا للجراحات التجميلية، وتصلح هذه التقنية للترهلات البسيطة إلى المتوسطة ولا تصلح للترهلات الشديدة والاعمار الكبيرة.
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التعليقات على الشيخوخة.. تعرف على استخدامات الليزر غير المتوقعة
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