الشيخوخة.. تعرف على استخدامات الليزر غير المتوقعة



استخدام الليزر ومن بينها شد ترهلات الوجه استخدام الليزر ومن بينها شد ترهلات الوجه



لم يقتصر استخدام الليزر على شفط الدهون، وإزالة الشعر الزائد وغيرها من الإجراءات التجميلية، الا ان هناك العديد من الاستخدامات التجميلية الاخري التي قد يتضمنها استخدام الليزر ومن بينها شد ترهلات الوجه.



وأوضح الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن شد الوجه بتقنية الليزر هو الأكثر استخداما فى الأغراض التجميلية في العقود الأخيرة ليكون بديلا آمنا عن أغلب الجراحات التجميلية.



وقال عماد الدين، إن شد الوجه بالليزر هي تقنية حديثة تم تطويرها من قبل أطباء التجميل لتكون بديلا للجراحات التجميلية، وتصلح هذه التقنية للترهلات البسيطة إلى المتوسطة ولا تصلح للترهلات الشديدة والاعمار الكبيرة.

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وأشار محمد عماد الدين إلى أن الليزر، أو ما يعرف بالموجات فوق الصوتية شديدة التركيز، هو احد التقنيات البديلة للتدخل الجراحي العادي في عملية شد الوجه.وأضاف عماد الدين، ان الليزر يستخدم في تحسين علامات الشيخوخة، التي تظهر على الجلد سواء من خلال تحسين خطوط التجاعيد الدقيقة، أو الترهلات وشدها ولرفع الحاجبين وشد الجفون والعنق، وتحديد الفك السفلي.