بدون دفاية .. 4 طرق لتدفئة المنزل في الشتاء

يصبح الجو شديد البرودة في فصل الشتاء، مما يجعل البعض يحتاج لعوامل أخرى لتدفئة المنزل، يخشى البعض أستخدام الدفايات الكهربائية، بسبب الحوادث المنتشرة بسببها، لحسن الحظ نشر موقع " health line " طرقا رائعة لتدفئة المنزل في فصل الشتاء وهي ..
- لا شك أن استخدام السجاد الكثيف المصنوع من الخامات الطبيعية مثل الصوف يحقق الكثير من الدفء، خاصة وأن الأرضيات المغطاة بالسيراميك والبورسلين تحتفظ بالصقيع، كما يفضل تغطية أكبر مساحات من الأرضيات بالسجاد.
- تأكد من سد أي شقوق في النوافذ، ويفضل إضافة الشرائط المطاطية المزودة بفرشاة على كل جوانب النافذة حتى لا يتسرب الهواء إلى الداخل.
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