هنتعشى إيه النهاردة ؟ .. بطاطس مقلية بالفلفل وأومليت بالخضار اللذيذ



البطاطس المقلية بالفلفل البطاطس المقلية بالفلفل

يرغب الكثير من الأشخاص بتناول وجبة عشاء خفيفة وبسيطة خالية من المواد الدسمة والدهون، حيث لا تسبب لهم عسر هضم أو اضطراباً في النوم.



سنعرض بعض الأطباق المناسبة لوجبة عشاء خفيفة وسريعة.



• مكونات البطاطس المقلية بالفلفل :-

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- حبتان من البطاطس مقطعتان إلى أصابع طولية.- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.- ربع ملعقة صغيرة من الملح.- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المجروش.- رشة صغيرة من الكركم.• طريقة تحضير البطاطس المقلية بالفلفل:-- نخلط في طبق عميق الملح، والفلفل الأحمر، والفلفل الأسود، والكركم، وزيت الزيتون.- نغمس أصابع البطاطس في التتبيلة السابقة.- نرصها في صينية فرن مدهونة بالزيت النباتي، وندخلها الفرن مدة عشرين دقيقة حتى تنضج وتتحمر• مكونات أومليت الخضار :-- نصف كوب من الزيت النباتي.- بصلة صغيرة.- حبة متوسطة من البطاطس.- نصف كوب من الخضروات المشكلة.- بيضتان.- ملعقة صغيرة من الملح.- رشة صغيرة من الفلفل الأسود.- فص من الثوم.• طريقة تحضير أومليت الخضار:-- نضع الزيت في مقلاة واسعة، ونضعها على نار متوسطة ونحمر البصل، ثمّ نضيف البطاطس بعد تقطيعها إلى مكعبات صغيرة.- نترك البطاطس على نار هادئة جدًا حتى تنضج، ثمّ نضيف الخضار والملح ونقلب عشر دقائق.- نخفق في طبق عميق البيض، والثوم المهروس، والفلفل، ثمّ نضيف إليه الخضار.- نضع في مقلاة تيفال على نار متوسطة الزيت النباتي، ونسكب الخليط حتى يتماسك، ثمّ نقلبه على الجهة الأخرى حتى ينضج ويتحمر قليلًا.