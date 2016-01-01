

سائحة تشيكية تشهر إسلامها في البحر الأحمر سائحة تشيكية تشهر إسلامها في البحر الأحمر



شهدت منطقة وعظ البحر الأحمر ولجنة الفتوى، اليوم الأربعاء، إسلام سائحة تشيكية وذلك بمقر منطقة وعظ البحر الأحمر بمدينة الغردقة في حضور الشيخ أحمد زرد، مدير الوعظ ولجنة الفتوى بالبحر الأحمر قام بتلقينها الشهادتين الشيخ أحمد زرد.



من جانبه قال الشيخ أحمد زرد إن منطقة الوعظ بالبحر الأحمر شهدت إشهار إسلام أكثر من حالة في الآونة الأخيرة وأن سبب اعتناقها يرجع إلى اقتناعها التام بأن الدين الإسلامي هو دين الحق والأخلاق السمحة والمعاملة الطيب وأخلاق الإسلام ومشاعر للمصريين هم السبب الرئيسي في اعتناق الكثير دين الإسلام.



وأضاف "زرد" أن منطقة البحر الأحمر الأزهرية والأزهر بوجه عام يرتكز على نشر الوعي الديني والفهم الصحيح للنصوص الشرعية، مع التركيز على النصوص التي تمس المشتركات الإنسانية، لدعم اللُّحمة الوطنية والسلام الداخلي بين أفراد المجتمع الواحد، مع بيان أثر تلك المشتركات الإنسانية في التعايش السلمي بين الناس، حتى يعيش الجميع في أمن وسلام من خلال الوعي بالتحديات الراهنة.

