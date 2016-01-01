نقل 21 شخصا إلى المستشفى في فرنسا أثناء احتفالهم بالكريسماس لهذا السبب

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صورة الخبر: احتفال الكريسماس
احتفال الكريسماس

ذكرت خدمات الطوارئ الفرنسية، اليوم الاربعاء، أن 21 شخصا نقلوا إلى المستشفى شمال البلاد، اثنان في حالة خطيرة، بعد تعرضهم للتسمم بأول أكسيد الكربون خلال قداس عيد الميلاد.

وجاء ذلك عقب إرسال مسئولي الطوارئ إلى كنيسة سانت إلوي في كارلبونت، بمقاطعة واز الفرنسية، بعد أن اشتكى العديد من المتواجدين من الصداع خلال الاحتفال الديني عشية عيد الميلاد، وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وتم إخلاء الكنيسة إلى مكان آخر حيث عولج 72 شخصا. ومن بين هؤلاء، تم نقل 19 منهم إلى المستشفيات القريبة اثنان منهم حالتهم خطيرة إلى مراكز متخصصة حيث تم وضع واحد في غرفة الأكسجين.

وقال مسؤول الطوارئ نيكولاس موجين إن مستويات أول أكسيد الكربون وصلت إلى 350 جزءًا في المليون، عندما تم قياسها داخل الكنيسة.

ولم يتم تحديد سبب التسمم، لكن الباحثين كانوا يبحثون في إمكانية تسبب سخان غاز في الأمر.

ويعد أول أكسيد الكربون (CO) هو غاز عديم الرائحة غير مرئي يتم إنتاجه عند حرق الوقود مثل الفحم أو الخشب أو الفحم النباتي أو الزيت أو الكيروسين أو البروبان أو الغاز الطبيعي.

المصدر: صحيفة ديلي ميل البريطانية

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