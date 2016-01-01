هل نسيان تقصير الشعر في العمرة يبطلها.. مستشار المفتي يجيب



الدكتور مجدى عاشور الدكتور مجدى عاشور



قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من أركان العمرة تقصير الشعر، ويجبر تركه بدم.



وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «كنت أحج متمتعة وبعد العمرة نسيت أن أقصر شعرى ولكني قصرته فى الحج فهل علي شيء؟»، أن تقصير الشعر من أركان العمرة، أى لا يتحلل المعتمر من ملابسه إلا بالتقصير، فمن الممكن أن يكون فعل أشياء ولا يقصر، ففى هذا الوقت يجب عليه هدي، لأنه ارتكب محظورات ثم جاء بعد ذلك وقص شعره فى الحج، فيجبر هذا القص بعدم قصه فى العمرة فيكون بذلك أدخل العمرة فى الحج أى الصغير فى الكبير فيكون عليه هدى" .



وتابع: "خروجا من هذا الخلاف عليها أن تقص جزءا من شعرها وهدى والأمر الآخر انها لم تتحلل التحلل الأكبر وقد تكون وقعت فى شيء من هذا فعليها هدي آخر فيكون عليها هديان حتى تجبر هذا الأمر، أى ترسل بصكين هناك فى المملكة العربية السعودية".

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