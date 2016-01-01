مقتل إرهابييْن في اشتباك مع الأمن شرقي السعودية | فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › مقتل إرهابييْن في اشتباك مع الأمن شرقي السعودية | فيديو

صورة الخبر: مقتل إرهابييْن في اشتباك مع الأمن شرقي السعودية | فيديو
مقتل إرهابييْن في اشتباك مع الأمن شرقي السعودية | فيديو


رصد مقطع فيديو متداول، الأربعاء، اشتباكا أمنيا مع مطلوبين إرهابيين في مدينة الدمام شرقي المملكة العربية السعودية، أسفر عن مقتل اثنين من الإرهابيين، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويظهر الفيديو، الذي نقلته صفحة قناة "الإخبارية" السعودية على تويتر، وجرى تصويره من نافذة إحدى البنايات القريبة من مكان الواقعة في حي العنود، طلقات نارية متفرقة، كما ظهرت عدد من سيارات الأمن السعودي.

ويمكن سماع شخص يسأل مصور الفيديو يسأل: "خلصوا؟ (هل انتهوا؟)"، فيرد الأخير عليه بالقول: "نعم أعتقد ذلك".

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1209822491331485697

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مقتل إرهابييْن في اشتباك مع الأمن شرقي السعودية | فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18111

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager