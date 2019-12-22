

مجموعة "فاين": سنضخ 35 مليون دولار استثمارات بمصر مجموعة "فاين": سنضخ 35 مليون دولار استثمارات بمصر

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي، أن مصر تتمتع بمعدلات نمو عالية، مشيراً إلى استثمارات تتجاوز 35 مليون دولار للمجموعة في مصر العام المقبل.







وقال لافيرتي في مقابلة مع "العربية" إن الاقتصاد المصري يتمتع باستقرار وتحركات ذكية، ونحن نحقق عوائد أعلى في مصر من مختلف الدول الأخرى التي نعمل بها، بحسب موقع الاسواق