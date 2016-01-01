جامعة سعودية تطور تقنية جديدة للتشفير غير قابلة للاختراق

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جامعة سعودية تطور تقنية جديدة للتشفير غير قابلة للاختراق

طور باحثون في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST)، بالتعاون مع باحثي جامعة سانت أندروز ومركز العمليات غير التقليدية للعلوم (CUP Sciences)، تقنية جديدة للتشفير غير قابلة للاختراق، بحسب وصف مبتكري التقنية.

وابتكر فريق الباحثين رقاقة ضوئية تسمح بإرسال المعلومات من مستخدم لآخر باستخدام الاتصال لمرة واحدة غير قابلة للاختراق، ما يحقق السرية والأمان الكامل للبيانات التي تم نقلها.

وتستخدم التقنية الجديدة شرائح السيليكون، التي تحتوي على بنية معقدة تتغير بشكل جذري عند استخدامها في إرسال المعلومات لمرة واحدة، ما يجعل من المستحيل اعتراضها وفك شفرتها أو محاولة إعادة إنشائها.

وقال الباحثون أن تقنيتهم الجديدة تتفوق على أجهزة الحواسيب المتقدمة والخوارزميات الكمومية القادرة على اعتراض البيانات وفك تشفيرها، بينما التقنية الجديدة غير قابلة للاختراق وفك التشفير.

ويعمل الفريق البحثي حاليا على تطوير تطبيقات تجارية لتقنيتهم، التي تم تسجيل براءة اختراعها بالفعل، ويأمل الباحثون أن تحدث تقنيتهم ثورة في خصوصية وأمان الاتصالات في حال نجاحهم لإنتاج تطبيقات عملية بتكلفة معقولة.

المصدر: مشبك

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