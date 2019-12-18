

تعاني من قشرة الشعر في فصل الشتاء؟.. إليك الأسباب وطرق التخلص منها تعاني من قشرة الشعر في فصل الشتاء؟.. إليك الأسباب وطرق التخلص منها

يعاني بعض الأشخاص من قشرة الشعر في فصل الشتاء، الأمر الذي يشعرهم بالإحراج عند التواجد في التجمعات، لما تسببه من الشعور بالحكة الشديدة، فكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب ظهور قشرة الشعر في فصل الشتاء، ونصائح للوقاية منها، وفقًا لموقع "Medical news today".



أسباب ظهور قشرة الشعر في الشتاء

- قلة الاستحمام وغسل الشعر في فصل الشتاء، مما يتسبب في تراكم الزيوت الدهنية على فروة الرأس، فتتكون القشرة.

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- ارتداء القبعات الصوفية لفترة طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى تعرق فروة الرأس، فتصبح بيئة جاذبة للبكتيريا والفطريات التي تؤدي إلى تكون قشرة الشعر.- تمثل أشعة الشمس أهمية كبيرة لصحة الشعر، لأنها تمده بفيتامين د، ومع قلة التعرض لها في فصل الشتاء، تفقد فروة الرأس هذا الفيتامين، مما يؤدي إلى تكون قشرة الشعر.- ارتفاع رطوبة الطقس في فصل الشتاء، تحفز فروة الرأس على إفراز مجموعة من الدهون، إذا لم يتم التخلص منها بالاستحمام، سوف تتكون قشرة الشعر.أعراض قشرة الشعر- الحكة الشديدة في فروة الرأس.- احمرار فروة الرأس- تساقط القشور البيضاء على الكتفين.علاج قشرة الشعر- تدليك فروة الرأس بمحلول الخل المخلوط بالماء الدافئ لمدة عشر دقائق، ثم غسلها بالماء والشامبو، مع تكرار هذه العملية يومًا بعد يوم.- تطبيق شامبو ضد القشرة على الشعر، وتركه لمدة خمس دقائق على فروة الرأس، ثم نغسلها بالماء جيدًا، مع الحرص على تكرار هذه العملية من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، للحصول على أفصل نتائج.- وفي حالة استمرار القشرة رغم اتباع النصائح السابقة، يرجى الذهاب للطبيب المختص، للوقوف على أسباب هذه المشكلة، وتحديد العلاج المناسب لها.نصائح للحد من ظهور القشرة في فصل الشتاء- اتباع نظام غذائي صحي متكامل العناصر الغذائية، خاصةً فيتامين د، لتعويض نقصه بالجسم.- الحرص على غسل الشعر بأنواع الشامبو التي تحتوي على "الساليسيلك، والسيلينيوم، والزنك بيريثيون"، لمكافحة الفطريات التي تسبب قشرة الشعر.- عدم ارتداء القبعات لفترات طويلة، كما يجب على السيدات المحجبات ألا ترتدي الحجاب بالمنزل، لتهوية فروة الرأس.- تناول كميات وفيرة من المياه يوميًا.